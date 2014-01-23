DUPD планує піти з українського ринку нерухомості

Фонд інвестицій в українську нерухомість Dragon Ukrainian Properties and Development Plс (DUPD) планує відмовитися від фінансування проектів в Україні і продати свої активи в країні.

Про це компанія повідомила на веб-сайті Лондонської фондової біржі.

«Компанія приймає нову інвестиційну політику, згідно з якою планує не робити нових інвестицій в ринок нерухомості України і монетизувати існуючі інвестиції настільки швидко і ефективно, наскільки дозволить український ринок, а також повернути отриману виручку акціонерам», - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що дане питання буде обговорюватися на позачергових загальних зборах акціонерів, запланованих на 17 лютого поточного року.

Як повідомляв УНІАН, DUPD у I півріччі 2013 року збільшив чистий збиток у 9 разів - до 17,7 млн дол. Збиток від операційної діяльності у січні-червні 2013 року виріс в 3,5 рази - до 18,89 млн дол. Чиста вартість активів на 30 червня 2013 року порівняно з показником на 31 грудня 2012 року знизилася на 8,9% - до 180,3 млн дол.

У компанії чистий збиток до оподаткування за тогам І півріччя 18,8 млн дол. пояснювали знеціненням земельного банку (6 млн дол.), зниженням вартості торгової нерухомості (3 млн дол.), а також рішенням оцінювати проекти в Кременчуці та Рівному як земельні ділянки, а не девелоперські проекти (1,4 млн дол.).

Довідка УНІАН. Компанія Dragon Ukrainian Properties & Development PLC (DUPD) була створена інвестиційною компанією Dragon Capital у лютому 2007 року з метою інвестування у проекти комерційної і житлової нерухомості в Україні.

З 2007 року акції фонду торгуються на майданчику AIM у складі Лондонської фондової біржі.

Читайте такожЄБРР скоротив інвестиції в економіку України