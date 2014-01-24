Фонд інвестицій в українську нерухомість Dragon Ukrainian Properties and Development Plс (DUPD) не планує йти з українського ринку нерухомості і припиняти фінансування будівництва поточних об'єктів, однак не реалізовуватиме в Україні нові проекти.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії Dragon Capital Partners Limited, яка виступає інвестиційним менеджером DUPD.

«Ми хочемо запевнити наших клієнтів і партнерів, яких могла насторожити інформація про зміну інвестиційної політики DUPD, що з'явилася сьогодні в ЗМІ, що про відхід фонду з українського ринку мова не йде. Ми не зупиняємо фінансування і продовжуємо будівництво Obolon Residences, Riviera Villas і Green Hills, за якими ведуться продажу квартир, ділянок і будинків. Йдеться про рішення не починати нові проекти», - цитує прес-служба директора Dragon Capital Partners Limited Володимира Тимочко.

Згідно з повідомленням, 22 січня рада директорів фонду DUPD запропонував акціонерам внести зміни в інвестиційну політику фонду у зв'язку з тим, що формування портфеля інвестицій компанії завершено.

«Досі в офіційних документах DUPD значилася стратегія активного розширення портфеля, яку прийняли у 2007 році, але на сьогодні у фонду вже досить проектів. Стадія формування портфеля закінчена, тепер ми зосереджені на його розвитку», - зазначив Тимочко.

Повідомляється також, що, згідно з новою інвестиційною політикою, компанія буде виходити з завершених проектів і продавати готову нерухомість при відповідних ринкових умовах , а також обмежить вкладення в інші проекти, які знаходяться на стадії до початку будівництва, до рівня, необхідного для підготовки цих активів до продажу.

«Вихід з активів здійснюватиметься радою директорів DUPD за таким графіком і так, як найбільш сприятливіше для них з погляду інтересів акціонерів фонду», - сказано в повідомленні.

Тимочко також зазначив, що рада директорів DUPD ухвалила рішення про продовження договору на управління з Dragon Capital Partners Limited ще на 5 років - до 2018 року.

Як повідомлялося , напередодні на веб- сайті Лондонської фондової біржі з'явилося повідомлення DUPD , в якому говорилося , що « компанія приймає нову інвестиційну політику , згідно з якою планує не робити нових інвестицій в ринок нерухомості України і монетизувати існуючі інвестиції настільки швидко і ефективно , наскільки дозволить український ринок , а також повернути отриману виручку акціонерам ». Після цього в ЗМІ з'явилася інформація про відхід компанії з українського ринку нерухомості.

Довідка УНІАН. Компанія Dragon Ukrainian Properties & Development PLC (DUPD) була створена інвестиційною компанією Dragon Capital у лютому 2007 року з метою інвестування у проекти комерційної і житлової нерухомості в Україні.

З 2007 року акції фонду торгуються на майданчику AIM у складі Лондонської фондової біржі.

DUPD в I півріччі 2013 року збільшив чистий збиток в 9 разів - до 17,7 млн дол. Збиток від операційної діяльності у січні-червні 2013 року виріс в 3,5 рази - до 18,89 млн дол. Чиста вартість активів на 30 червня 2013 року по порівнянні з показником на 31 грудня 2012 року знизилася на 8,9% - до 180,3 млн дол.

У компанії чистий збиток до оподаткування за підсумками І півріччя 18,8 млн дол. пояснювали знеціненням земельного банку (6 млн дол.), зниженням вартості торгової нерухомості (3 млн дол.), а також рішенням оцінювати проекти в Кременчуці та Рівному як земельні ділянки, а не девелоперські проекти (1,4 млн дол.).