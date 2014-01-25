Великобританія почне стримувати зростання цін на житло

Влада Великобританії може почати реалізовувати заходи, спрямовані на стримування цін на ринку житлової нерухомості, оскільки зростають ризики появи "бульбашки" в секторі, повідомляють Вести.Экономика.

Комітет з фінансової політики (FPC) Банку Англії може збільшити вимоги до капіталу банків, йдеться в звіті Deutsche Bank.

В результаті рівень достатності капіталу під час видачі іпотечних кредитів може зрости до 20%. Зараз показник знаходиться на рівні 15%.

Крім цього, можуть бути збільшені процентні ставки за іпотекою, але наслідки від збільшення вимог до капіталу більш негативні, вважають аналітики.

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Банки можуть досить сильно постраждати від цього. Наприклад, Lloyds повинен буде виділити на забезпечення додатково 1 млрд фунтів стерлінгів (1,66 млрд дол).

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