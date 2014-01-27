«Київміськбуд» збільшить кількість квартир для доступного житла у 2,5 рази

Найбільший столичний забудовник - холдингова компанія «Київміськбуд» має намір у 2014 році передати для участі в програмах щодо забезпечення громадян доступним житлом близько 840 квартир, що в 2,5 рази більше, ніж у 2013 році.

Про це повідомила прес-служба «Київміськбуду» з посиланням на віце-президента компанії Олександра Мороза.

«Минулого року «Київміськбуд» передав для участі в програмах 335 квартир, укладено 206 договорів на загальну суму 114,3 млн грн. З них 135 за програмою «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для населення» та 71 договір за програмою «70/30». Цього року кількість квартир, які ми готові реалізувати за програмами доступного житла, збільшили в 2,5 рази», - цитує Мороза прес-служба.

Він також повідомив, що будівельні роботи активно йдуть на всіх дільницях «Київміськбуду», а найбільше квартир компанії за програмами доступного житла зводиться на житловому масиві Позняки.

Як повідомляв УНІАН, держбюджетом на 2014 рік передбачено збільшення фінансування за програмою «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла», яка передбачає компенсацію державою 30% від вартості житла, що у 2 рази порівняно з 2013 роком - до 100 млн грн.

Крім того, на 40 млн грн - до 340 млн грн, збільшено фінансування з держбюджету програми «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов».

Ще на 4,5 млн грн - до 11,35 млн грн, збільшено фінансування Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Обсяг фінансування з держбюджету інших програм, спрямованих на забезпечення українців доступним житлом, порівняно з 2013 роком не змінився.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» - найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство - на правах асоційованих членів.

Статутний капітал ХК «Київміськбуд» становить 16,5 млн грн.