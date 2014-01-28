ДІУ з початку року рефінансувала іпотеку на 6 млн грн

Державна іпотечна установа (ДІУ) з початку 2014 року рефінансувала майже 30 іпотечних кредитів на загальну суму близько 6 млн грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба ДІУ з посиланням на голову правління установи Валентина Рибачука.

«Цього року Державна іпотечна установа вже спрямувала близько 6 млн грн на рефінансування майже 30 іпотечних кредитів громадян», - цитує Рибачука прес-служба.

За його словами, тільки за минулий тиждень ДІУ схвалила 20 заявок від банків-партнерів на рефінансування іпотеки.

«На ці цілі установа спрямувала близько 4 млн грн», - зазначив Рибачук.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році Державна іпотечна установа рефінансувала 603 іпотечних кредиту на загальну суму більш ніж 145,2 млн грн.

Всього на реалізацію програми фінансування завершення будівництва об'єктів житлового призначення, що діє з 2011 року, ДІУ направило понад 1 млрд грн.

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Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.

У січні-вересні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року ДІУ збільшило чистий прибуток в 3,9 рази - до 10,02 млн грн. Чистий прибуток установи за 9 місяців 2013 року знизився на 2,7% - до 176,22 млн грн.

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