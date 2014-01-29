У Києві зросла кількість угод купівлі-продажу квартир

Кількість угод купівлі-продажу квартир у Києві в 2013 році порівняно з 2012 роком зросла на 23% - до 27 тисяч договорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам керівник департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Віктор Оборський на прес-конференції в Києві, посилаючись на дані Міністерства юстиції України.

«По Києву загальний обсяг договорів купівлі-продажу становив 27 тисяч. Щодо минулого року це зростання на 23%», - сказав він.

За словами експерта, прогнози щодо негативного впливу на ринок нерухомості введення обмежень Нацбанком готівкових розрахунків, а також введення нових правил оцінки нерухомості не виправдалися.

Також Оборський повідомив, що зростанню кількості угод купівлі-продажу сприяло те, що з січня 2013 року на нотаріусів були покладені функції держреєстраторів власності, що значно прискорило саму процедуру угод на вторинному ринку.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками консалтингової компанії SV Development, кількість угод купівлі-продажу квартир у Києві в 2013 році порівняно з 2012 роком знизилася на 8,2% - до 30 621 угод. Зокрема на вторинному ринку столиці було здійснено на 16,1% менше угод купівлі-продажу квартир, ніж у 2012 році – 16 154, тоді як кількість угод на «первинці» в 2013 році порівняно з 2012 роком дещо зросла – на 2,7%, до 14 467.

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Довідка УНІАН. Консалтингова компанія UTG створена в 2001 році, спеціалізується на комплексному супроводі девелоперських проектів.

За час роботи на ринку за участю компанії відкрито понад 100 об'єктів нерухомості. Найбільш відомі серед них: ТРЦ Ocean Plaza, «Піраміда» та «Комод» (всі - Київ), ТРК «Меганом» (Сімферополь), ТРЦ «Донецьк Сіті» (Донецьк), ТРЦ «Міст Сіті Центр» (Дніпропетровськ), ТРЦ «Французький бульвар» (Харків) і Global.UA (Житомир).

UTG набирає орендарів для об'єктів сумарною орендною площею понад 500 тис. кв. м. Компанія також управляє низкою торгових центрів в Україні та регіонах країни.

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