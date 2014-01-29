Ціни на житло у Великобританії продовжують зростати

Ціни на житло у Великобританії в січні зростають тринадцятий місяць поспіль, прискорюючи річні темпи до максимуму за чотири роки, пишуть Вести.ги.

Згідно з даними іпотечного кредитора Nationwide попит на будинки залишається сильним, незважаючи на те, що британський Центробанк вирішив переорієнтувати свою програму пільгового кредитування Funding for Lending Scheme (FLS), запущену в червні 2012 р.

Починаючи з цього року програму FLS не можна буде використовувати для житлової іпотеки, а пільгові кредити в рамках FLS зможуть отримати лише малі та середні компанії.

Ціни, за даними Nationwide, такі: в січні середня ціна житла у Великобританії становила 176,491 фунта стерлінгів ($292,693), що на 8,8% дорожче, ніж в грудні 2012 р. У місячному виразі ціни збільшилися на 0,7%.

У грудні ціни зросли на 8,4% у річному виразі, у місячному виразі - на 1,4%.

"Ринок житла продовжує набирати обертів на тлі зростання зайнятості, рекордно низьких ставок за іпотечними кредитами і зростання довіри", - сказав Роберт Гарднер, головний економіст Nationwide.