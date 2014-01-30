У 2013 році в Україні введено в експлуатацію близько 11 млн кв. м житла

В Україні показник введення житла в експлуатацію у 2013 році, за попередніми даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон), склав близько 11 млн кв. м.

Про це з посиланням на виконуючого обов'язки віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула повідомила його прес-служба.

«За попередніми даними, в Україні в минулому році прийнято в експлуатацію близько 11 млн кв. м житла. Це може стати рекордом за останні 20 років. Це перевищує докризові показники 2007 і 2008 років, коли в країні спостерігався будівельний бум. Остаточні дані будуть оприлюднені у лютому 2014 року», - цитує Вілкула прес-служба.

За його словами, згідно з прогнозними показниками, у минулому році в країні було прийнято в експлуатацію 115 тис. квартир, що на 26% більше, ніж у 2012 році. Лідерами за обсягами прийнятого в експлуатацію житла стали Київ (1,5 млн кв. м), Київська область (1,32 млн кв. м) та АР Крим (945 тис. кв. м).

Читайте такожВерховна Рада збільшила фінансування програми «Доступне житло» удвічі«Такі показники досягнуті за рахунок новобудов (багатоквартирні та одноквартирні житлові будинки і за рахунок того, що активізувалося будівництво житла, яке багато років не будувалося», - повідомив в.о. віце-прем'єра.

Він також зазначив, що в березні 2013 року висунув перед Мінрегіоном та облдержадміністраціями завдання активізувати завершення будівництва довгобудів, за рахунок чого за підсумками минулого року було добудовано 339 таких об'єктів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в.о. міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник заявляв, що показник введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками 2013 року виріс на 8% порівняно з 2012 роком. При цьому очільник Мінрегіону не озвучив абсолютні показники.

У 2012 році, за даними Державної служби статистики України, в країні було введено в експлуатацію 10750000 кв. м житла, що на 14,2% перевищило показники 2011 року.