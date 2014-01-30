Нові правила реєстрації нерухомості набудуть чинності з 12 лютого

Нові правила реєстрації прав на нерухоме майно, які, зокрема, спрощують реєстрацію нерухомості при інвестуванні в житлове будівництво, набудуть чинності з 12 лютого 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив глава Державної реєстраційної служби України Дмитро Ворона.

«Ми вдосконалили порядок реєстрації інвестиційної нерухомості – це інвестування в житлове будівництво. Раніше кожен громадянин, який інвестував у багатоквартирний житловий будинок, повинен був для реєстрації своєї квартири принести нам повний пакет документів на весь будинок. Це було дуже незручно, і ми сьогодні змогли зробити таким чином, що вже з 12 лютого забудовники приноситимуть пакет документів на весь будинок, а кожна людина – лише окремо на свою квартиру», - пояснив Ворона.

За його словами, новий порядок реєстрації нерухомості також дозволить реєструвати нерухоме майно через «Укрпошту». Більш того, українці отримають можливість реєструвати право власності навіть при втраті державного акту.

Ворона також зазначив, що завдяки набуттю чинності нового порядку реєстрації нерухомості істотно скоротиться пакет документів для реєстрації новобудов, спроститься система реєстрації оренди, іпотеки тощо.

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Як повідомляв УНІАН, із 1 січня 2013 року реєстрацію прав на нерухомість проводять органи Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) замість Бюро технічної інвентаризації. В 2013 році Укрдержреєстр здійснив 4,8 млн реєстраційних дій у сфері реєстрації прав на нерухомість, що вдвічі більше показника 2012 року. Близько 40% всіх операцій здійснили нотаріуси, яким із 1 липня 2013 року дано право вести реєстрацію нерухомого майна.

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