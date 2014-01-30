Заборгованість українців за ЖКП зросла до 12,5 млрд грн

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у грудні 2013 року порівняно з листопадом зросла на 3,9% - до 12,529 млрд грн.

Про це повідомила Державна служба статистики України (Держстат).

За даними служби, середній термін заборгованості становить 3,9 місяця.

Всього у 2013 році українці сплатили за житлово-комунальні послуги 38,4 млрд грн, що становило 99% нарахованих за цей період сум. Найвищий рівень оплати спостерігався в Івано-Франківській, Вінницькій та Львівській областях (102,4-102%), а найнижчий – у Луганській, Донецькій та Дніпропетровській областях, а також у АР Крим – 95,8-97,3%.

За інформацією Держстату, середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку з урахуванням споживання електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год.) у грудні 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року знизилися на 3,7% - до 518,8 грн.

Також повідомляється, що в 2013 році з населенням було укладено 71 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 230,6 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у листопаді 2013 року порівняно з жовтнем зросла на 4,2% - до 12,062 млрд грн.

У 2012 році українці сплатили за житлово-комунальні послуги 37 млрд грн, що становило 96,6% нарахованих за цей період сум.