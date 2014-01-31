ДІУ за рік спрямувала на ринок іпотеки 740 млн грн

Державна іпотечна установа (ДІУ) за підсумками роботи в 2013 році спрямувала на розвиток ринку іпотечного кредитування майже 740 млн грн.

Читайте такожЧастка іпотеки в структурі нових кредитів знизилася до 1% - НАБУ

Як повідомила УНІАН прес-служба установи, про це в інтерв'ю телеканал БТБ повідомив директор департаменту іпотечного кредитування ДІУ Вячеслав Фролов.

«У 2013 році установа рефінансувала 603 іпотечних кредити на суму 145,2 млн грн. Крім того, банкам надані фінансові кредити для формування іпотечного портфеля обсягом 594,4 млн грн», - цитує Фролова прес-служба.

За словами Фролова, фінансові кредити, надані банкам-партнерам, дозволять більш ніж 840 сім'ям скористатися підтримкою при придбанні житла.

Як повідомляв УНІАН, на реалізацію програми фінансування завершення будівництва об'єктів житлового призначення, що діє з 2011 року, ДІУ спрямувало більш як 1 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.

У січні-вересні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року ДІУ збільшило чистий прибуток у 3,9 разу - до 10,02 млн грн. Чистий дохід установи за 9 місяців 2013 року знизився на 2,7% - до 176,22 млн грн.

Читайте такожДІУ з початку року рефінансувала іпотеку на 6 млн грн