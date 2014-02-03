ДІУ за рік направила на добудову житла майже 376 млн грн

Державна іпотечна установа (ДІУ) в 2013 році направила на завершення будівництва житлових об'єктів 375,8 млн грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба ДІУ з посиланням на начальника управління зв'язків із громадськістю установи Ганну Волобуєву.

«Торік ДІУ профінансувала добудову 10 житлових об'єктів. Це дозволить ввести в експлуатацію близько 270 кв. метрів житла», - цитує Волобуєву прес-служба.

За її словами, виділені в 2013 році кошти дозволять забезпечити житлом близько 3 тисяч українських сімей.

У ДІУ також зазначили, що програма фінансування завершення будівництва житлових об'єктів здійснюється через банки-партнери установи, яких на сьогодні вже 119.

Читайте такожДІУ з початку року рефінансувала іпотеку на 6 млн грнЯк повідомляв УНІАН, від початку дії програми фінансування завершення будівництва об'єктів житлового призначення (з 2011 року) ДІУ направила на її реалізацію більш як 1 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. По паперах надається 100% державна гарантія.

У січні-вересні 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ДІУ збільшила чистий прибуток у 3,9 разу - до 10,02 млн грн.

Чистий дохід установи за 9 місяців 2013 року знизився на 2,7% - до 176,22 млн грн.