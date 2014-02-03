Столичні платники податків за рік сплатили 1,7 млрд грн за користування землею

Столичні платники податків у 2013 році сплатили до бюджету близько 1,652 млрд грн податку на землю, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Києві.

При цьому у відомстві не навели порівняльних даних за 2012 рік.

За даними Міндоходів, у Києві на обліку міністерства перебувають 82,3 тис. платників податку за землю – більш як 68,7 тис. фізичних та 13,6 тис. юридичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, обсяг платежів за користування земельними ділянками у Києві в січні-листопаді 2013 році становив 1,518 млрд грн.