Вторинне житло Києва незначно подешевшало

Середня ціна продажу 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку нерухомості Києва в період з 5 січня по 4 лютого 2014 року знизилася на 0,26% - до 1897 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомила консалтингова компанія SV Development.

При цьому найдешевшим залишався Деснянський район з середнім показником 1511 дол./кв. м, а найдорожчим - Печерський район, де середня ціна продажу склала 2924 дол./кв. м.

Ціна продажу квартир на вторинному ринку минулого місяця найбільше зросла у Дніпровському і Святошинському районах - на 0,55% і 0,56%, до 1632 дол./кв. м і 1621 дол./кв. м відповідно. Найбільше подешевшали квартири в Шевченківському районі - на 0,76%, до 2335 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, за даними SV Development, середня ціна продажу 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку нерухомості Києва в 2013 році знизилася на 0,78% - до 1 901 дол./кв. м.

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Довідка УНІАН. SV Development - консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінці та продажу землі житлової нерухомості і котеджних містечок. Працює на ринку нерухомості України з 2005 року.

В структуру SV Development входить агентство нерухомості SV Realty.

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