Вартість будівельно-монтажних робіт за рік зросла на 5,6%

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-грудні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року зросли на 5,6%, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, підвищення цін на БМР спостерігалося у всіх сферах будівництва.

За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва житлових будинків та комплексних промислових споруд - на 6,5% і 6,3% відповідно. Найменше збільшилася вартість будівельно-монтажних робіт у сфері інших інженерних споруд та нежитлових будівель - на 4,4% і 4,9% відповідно.

При цьому вартість БМР в грудні 2013 року порівняно з листопадом зросла на 1,2% (у листопаді зростання щодо жовтня склало 1,6%).

У Держстаті зазначили, що найбільше зростання цін на БМР у грудні зафіксовано в сфері житлових будинків - на 1,4%, а найменше - у будівництві транспортних споруд, всього на 0,9%.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в І півріччі 2013 року зросли на 6,5% порівняно з аналогічним періодом 2012 року.

Вартість БМР в Україні в 2012 році зросла на 12,6% у порівнянні з 2011 роком. У 2011 році вартість будівельно-монтажних робіт у країні зросла на 19,4% в порівнянні з 2010 роком.