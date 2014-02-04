ДІУ в січні рефінансувала іпотеки майже на 9 млн грн

Державна іпотечна установа (ДІУ) в січні 2014 року рефінансувала 35 іпотечних кредитів на загальну суму 8,8 млн грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба ДІУ з посиланням на начальника управління зв'язків із громадськістю установи Ганну Волобуєву.

«Після новорічних і різдвяних свят банки активно залучилися до роботи. Якщо порівняти з січнем 2013 року, то за аналогічний період минулого року банками-партнерами було надано лише три кредити на придбання житла», - цитує прес-служба Волобуєву.

За її словами, найбільшу кількість іпотечних кредитів у січні за сприяння ДІУ надали «Терра Банк», «Юнекс банк», «Радикалбанк», «ПриватБанк» та «Індустріалбанк».

Як повідомляв УНІАН, ДІУ в 2013 році направила на розвиток ринку іпотечного кредитування майже 740 млн грн. Зокрема, установа рефінансувала 603 іпотечних кредити на суму 145,2 млн грн. Крім того, банкам надано фінансові кредити для формування іпотечного портфеля обсягом 594,4 млн грн.

Крім цього, минулого року установа направила 375,8 млн грн на завершення будівництва житлових об'єктів.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.

У січні-вересні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року ДІУ збільшила чистий прибуток у 3,9 раза - до 10,02 млн грн.

Чистий дохід установи за 9 місяців 2013 року знизився на 2,7% - до 176,22 млн грн.

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