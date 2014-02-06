У Києві знизилася кількість зданих в оренду квартир

Кількість зданих в оренду квартир у Києві в січні 2014 року порівняно з груднем 2013 року знизилася на 29,4% - до 913 угод, повідомила консалтингова компанія SV Development з посиланням на свій підрозділ - агентство нерухомості SV Realty.

За даними агентства, найбільшим попитом користувалися однокімнатні квартири. За ними було укладено 45% від загального обсягу угод. На двокімнатні квартири припало 39% угод, а на трикімнатні і більше - 16%.

Максимальна кількість угод у січні припадала на квартири цінової категорії 4,5-7 тис. грн - 48% від загального обсягу угод. Кількість угод оренди квартир вартістю до 4,5 тис. грн на місяць становила 39% від загальної кількості. Ще 13% орендованих квартир коштували понад 7 тис. грн на місяць.

Як повідомляв УНІАН, за даними SV Development, у 2013 році порівняно з 2012 роком кількість орендованих квартир в Києві знизилася на 6,3% - до 18 303 угод.

У 2012 році порівняно з 2011 роком кількість угод з оренди квартир у столиці зросла на 42,5% - до 19 535 угод.

Довідка УНІАН. SV Development - консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінці та продажу землі житлової нерухомості і котеджних містечок. Працює на ринку нерухомості України з 2005 року.

До структури SV Development входить агентство нерухомості SV REALTY.

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