Кабмін звільнив голову правління Державної іпотечної установи

Кабінет міністрів України звільнив Валентина Рибачука з посади голови правління Державної іпотечної установи (ДІУ).

Відповідне рішення закріплено розпорядженням уряду №41-р від 3 лютого 2014 року.

«Звільнити Рибачука Валентина Леонідовича з посади голови правління Державної іпотечної установи згідно з його заявою», - сказано в документі.

Як повідомляв УНІАН, Рибачук був призначений головою правління ДІУ в серпні 2012 року.

Читайте такожДІУ в січні рефінансувала іпотеки майже на 9 млн грнДовідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.