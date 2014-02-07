Понад 6,5 тис. киян звірили об'єкти нерухомості в податкових інспекціях

Із початку 2014 року понад 6,5 тис. киян звернулися до податкових інспекцій для звірки об'єктів житлової нерухомості перед сплатою податку на нерухомість, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Києві.

«Щоб уникнути непорозумінь при сплаті податку на нерухомість, кожен громадянин має право звернутися до податкової інспекції за місцем проживання для проведення звірки за наявною в його власності житлової нерухомості», - йдеться в повідомленні.

У міністерстві нагадали, що податок на нерухомість почав діяти з 2014 року. З урахуванням додаткових пільг, його повинні платити власники елітної нерухомості й ті, хто використовує житлові об'єкти для одержання доходів, тобто здає їх в оренду, лізинг або використовує як офіс у підприємницькій діяльності. При цьому не платять податок власники квартири площею до 120 кв. м, житлового будинку площею до 250 кв. м і кількох об'єктів житлової нерухомості сукупною площею до 370 кв. м.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 січня вступила в силу раніше відкладена законодавча норма Податкового кодексу про обов'язкове оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки. До цього часу платники податків повинні були провести звірки майнових даних. За даними Міндоходів, можливістю уточнити майнові дані до вступу в силу норми скористалися понад 70% платників податків.

До 1 липня 2014 року контролюючі органи визначать суму податку, необхідного до сплати, та вручать платникам податків повідомлення про нарахований податку та платіжні реквізити. Платіжний документ буде видано на кожний об'єкт оподаткування.