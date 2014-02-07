Виконуючим обов'язки голови правління ДІУ призначено його першого заступника

Виконуючим обов'язки голови правління Державної іпотечної установи (ДІУ) з 5 лютого 2014 року безстроково призначено Андрія Прилипка, який раніше займав посаду першого заступника голови правління ДІУ.

Про це установа повідомила в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у ДІУ Прилипко також керував юридичним департаментом установи.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою від 3 лютого 2014 року звільнив з посади голову правління ДІУ Валентина Рибачука. Згідно з документом, підставою для звільнення стала відповідна заява Рибачука, який займав посаду голови правління установи з серпня 2012 року.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.