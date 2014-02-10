Кабмін призначив Лисова головою правління ДІУ

Кабінет міністрів України призначив головою правління Державної іпотечної установи (ДІУ) Ігоря Лисова - почесного президента столичної будівельної компанії «Ліко-холдинг».

Відповідне призначення закріплено постановою уряду №46-р від 3 лютого 2014 року.

«Призначити Лисова Ігоря Володимировича головою правління Державної іпотечної установи», - сказано в документі.

Лисов також є радником голови Верховної Ради з питань будівництва.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів України звільнив з посади голови правління ДІУ Валентина Рибачука, який керував закладом з серпня 2012 року.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.