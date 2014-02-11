Кабмін затвердив порядок відшкодування витрат на будівництво об'єктів під Євробаскет-2015

Кабінет міністрів України затвердив порядок та умови здійснення часткового відшкодування відсоткових витрат за запозиченнями, залученими для будівництва багатофункціональних спортивних споруд в рамках підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.

Відповідний порядок затверджено постановою уряду №37 від 3 лютого 2014 року.

Згідно з документом, відшкодування запозичень здійснюється суб'єктам господарювання - власникам, замовникам будівництва спортивних арен, на яких будуть проводитися спортивні матчі фінального турніру Євробаскет-2015. Перелік об'єктів за запозиченнями, для будівництва яких здійснюється відшкодування, затверджується Кабміном за поданням Укрєвроінфрапроекту.

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При цьому відшкодуванню підлягає сума нарахованих та фактично сплачених позичальником процентних витрат у розмірі 14,3 процентної ставки за умови, що сума запозичення не перевищує 75% вартості будівництва об'єкта.

У документі також зазначено, що відшкодування здійснюється в межах бюджетних коштів, передбачених Укрєвроінфрапроекту в законі про Державний бюджет України на відповідний рік.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою №793 від 2 жовтня 2013 року затвердив Державну цільову соціальну програму підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, попередні обсяги фінансування якої складають 13,35 млрд грн.

Згідно з прогнозними обсягами фінансування програми, для її реалізації з держбюджету буде виділено майже 2,3 млрд грн (зокрема, в 2013 р. - 200 млн грн, у 2014 р. - 1,65 млрд грн, в 2015 р. - 452 млн грн). При цьому 3,79 млрд грн планується залучити з інших джерел, зокрема під держгарантії.

Передбачається, що місцеві бюджети виділять на підготовку до Євробаскету 25,5 млн грн, але при цьому залучать ще 1,75 млрд грн (в т. ч. під держгарантії).

Програмою також передбачається залучення ще 5,49 млрд грн за рахунок інших джерел фінансування.

Сама програма, зокрема, передбачає будівництво семи багатофункціональних спортивних арен у Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Одесі та Харкові.

Крім того, вона передбачає розвиток транспортної інфраструктури приймаючих міст, зокрема, аеропортів Одеси і Дніпропетровська.

Згідно з документом, замовником програми з боку держави виступає Укрєвроінфрапроект, керівником - глава відомства, а виконавцями - центральні та місцеві органи виконавчої влади, місцевого самоврядування та госпсуб'єкти.