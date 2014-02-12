Ріелтори вважають, що житло в Україні подорожчає при зростанні долара вище 8,7 грн

У разі девальвації гривні до 8,7 грн/дол. і вище вартість житла в національній валюті зросте пропорційно подорожчанню долара, а ціни на елітну нерухомість залишаться незмінними.

Таку думку агентству УНІАН висловив експерт консалтингової компанії SV Development Сергій Костецький.

«Якщо курс гривні буде 8,7 грн/дол. і вище, то вартість нерухомості в гривні зросте пропорційно протягом кількох місяців. Якщо говорити про елітну нерухомість, то, на мій погляд, ціни на неї ще завищені. Торг йде в межах 15%, а попит становить не більше 5% від загальної кількості угод. Тому у власників цієї нерухомості немає сенсу підвищувати вартість, навіть якщо долар коштуватиме 9 грн, оскільки кількість покупців «елітки» від зростання її ціни не збільшиться», - сказав Костецький.

За його словами, те саме стосується й оренди квартир – після стабілізації курсу орендодавці підвищать ціни в гривні відповідно до курсових коливань.

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«Господарі орендних квартир дочекаються, поки курс стабілізується, а не стрибатиме щодня. І коли все стабілізується, орендарі «підженуть» вартість оренди під долар. У доларах ціна залишиться незмінною, а в гривні зросте», - уточнив експерт.

Він також зазначив, що валютні коливання вплинули на ринок нерухомості вже зараз - кількість пропозицій і з оренди, і з продажу квартир істотно знизилася. Зокрема, до продажу на вторинному ринку Києва на початку лютого пропонувалися 22-25 тис. квартир, тоді як ще в грудні 2013 року на продаж у столиці було виставлено понад 30 тис. квартир.

«Власники квартир займають вичікувальну позицію. Оскільки зараз можна продати квартиру й при цьому сильно продешевити. Те саме з орендою: оскільки договір оренди укладається не на один місяць, а хоча б на рік, то потім дуже складно довести орендарю, що вартість потрібно підвищити», - сказав Костецький.

При цьому експерт зазначив, що прогнозувати наслідки введення Нацбанком нових правил купівлі валюти на ринок нерухомості поки рано.

Як повідомляв УНІАН, курс гривні до долара за січень 2014 року просів на 5,5%, тоді як за весь 2013 рік нацвалюта подешевшала всього на 2%. На думку експертів, до подорожчання долара до 8,6 грн/дол. при закладеному в держбюджеті-2014 курсі 8,5 грн/дол. призвело загострення політичної кризи, й девальвація гривні триватиме до рівня 8,6-8,75 грн/дол.

5 лютого на час відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара США встановилися на рівні 9,0/9,4 грн/дол., таким чином, вартість долара підвищилася на 14% і досягла максимального значення з грудня 2008 року.

6 лютого Нацбанк вперше за останні півтора роки переглянув офіційний курс гривні до долара, знизивши його до 8,7080 грн/дол. з 7,9930 грн/дол.

Із 7 лютого Національний банк України перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і тепер офіційний курс гривні до долара встановлюватиметься на підставі середньоринкового курсу на міжбанківському ринку.

Також Нацбанк із 7 лютого упровадив тимчасові обмеження за операціями з рахунками клієнтів за їх дорученням і на придбання валюти.

За інформацією НБУ, обмеження носять тимчасовий і виключно попереджуючий характер, спрямовані на захист інтересів вкладників та інших кредиторів банків.