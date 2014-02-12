Депутат пропонує продовжити дію «будівельної амністії» до 2016 року

Народний депутат Микола Дмитрук (фракція Партії регіонів) пропонує продовжити дію спрощеного механізму введення в експлуатацію самовільно зведених індивідуальних житлових об'єктів в Україні до 31 грудня 2015 року.

Відповідна пропозиція міститься у зареєстрованому у Верховній Раді проекті закону №4126 від 11 лютого 2014 року.

Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту, його метою є спрощення прийому в експлуатацію збудованих без дозволу у період з 5 серпня 1992 року по 12 березня 2011 року індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, прибудов до них загальною площею до 300 кв. м включно, а також господарських (присадибних) будівель і споруд і прибудов до них загальною площею до 100 кв. м. Виходячи з цього, Дмитрук пропонує визначити дані категорії об'єктів як такі, що приймаються в експлуатацію за спрощеною системою без звіту про технічний огляд таких об'єктів.

Автор законопроекту вважає, що внесення даних змін до законодавства також дозволить усунути порушення, що виникають з боку інспектуючих органів. За його даними, попри те, що діючий порядок не передбачає обов'язкового надання техзвіту в ході прийому в експлуатацію вказаних категорій об'єктів, на практиці інспектори вимагають його надання.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України планувало продовжити «будівельну амністію», що передбачає спрощення системи введення в експлуатацію самовільно збудованих індивідуальних житлових будинків і об'єктів I-II категорій складності, до 2015 року.

За даними Державної архітектурно-будівельної інспекції, в Україні у 2013 році за дозволами на будівництво об'єктів IV-V категорій складності розпочато будівництво лише 0,8% (1 020) об'єктів, що на 20% менше від показників 2012 року. У свою чергу, за деклараціями розпочато будівництво 51,2% (59,5 тис.), а за повідомленнями – 48% (55,7 тис.).

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