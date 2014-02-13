У США відбудеться найдорожча після кризи угода з нерухомістю

Операція з продажу готелю Standard на нью-йоркському Манхеттені може стати найдорожчою з продажу власності, яку зроблено після кризи, повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на The Wall Street Journal.

Готель виставлений на продаж за $400 млн. Відповідно, ціна одного номера в ньому складе близько $1,2 млн. Таким чином, Standard може стати найдорожчим американським готелем, купленим після фінансової кризи, та четвертою за ціною за всю історію угод у цьому сегменті, згідно з даними компанії Jones Lang LaSalle.

Нинішні власники готелю Dune Real Estate Partners і Greenfield Partners придбали побудований в 2009 році готель за $240 млн.