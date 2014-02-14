Введення в експлуатацію житла за рік зросло на 4,4%

Показник введення в експлуатацію житла в Україні в 2013 році зріс на 4,4% порівняно з 2012 роком - до 11,217 млн кв. м, повідомила Державна служба статистики України.

За даними Держстату, 2,985 млн кв. м житла (26,6% від загального обсягу) введено згідно з тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію будинків, побудованих без дозволу на виконання будівельних робіт. Таким чином, обсяг прийнятого в експлуатацію житла у 2013 році без урахування житла, прийнятого відповідно до цього порядку, збільшився на 20% порівняно з 2012 роком - до 8,232 млн кв. м.

В міських населених пунктах у 2013 році введено 7,673 млн кв. м загального обсягу житла, в сільській місцевості - 3,545 млн кв. м. При цьому 60,5% введено в одноквартирних будинках, 38,9% - у будинках із двома й більше квартирами та 0,6% - у гуртожитках.

Всього минулого року введено в експлуатацію 102,3 тис. квартир, з яких однокімнатних - 32,2%, двокімнатних - 27%, трикімнатних - 18,1%. Середня площа квартир склала 47,1 кв. м, 74 кв. м і 111,7 кв. м відповідно.

У Києві та Київській області у 2013 році було введено в експлуатацію найбільше площ - 1,509 млн кв. м і 1,515 млн кв. м житла відповідно, що становить 26,9% від загального обсягу прийнятого житла в Україні. Ще 25,9% житла було введено в експлуатацію в АР Крим, Львівській, Одеській та Івано-Франківській областях.

За рахунок коштів держбюджету минулого року введено всього лише 49,8 тис. кв. м житла (0,4% від загального обсягу), що на 27,2% менше показника за 2012 рік.

За інформацією Держстату, скорочення обсягів введення житла (без урахування тимчасового порядку) за підсумками 2013 року зафіксовано у 8 областях України. Найбільше зниження відзначене в Хмельницькій та Волинській областях - на 25,7% і 24,2% відповідно.

Найбільші показники зростання в 2013 році (без урахування тимчасового порядку) зафіксовані в Херсонській (на 64,5%), Миколаївській (56,9%) та Київській областях (55,1%).

Читайте такожРіелтори вважають, що житло в Україні подорожчає при зростанні долара вище 8,7 грн

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році, за даними Держстату, в Україні було введено в експлуатацію 10,75 млн кв. м житла, що на 14,2% більше, ніж у 2011 році.

Читайте такожДепутат пропонує продовжити дію «будівельної амністії» до 2016 року