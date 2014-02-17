Поточний рівень девальвації гривні не вплине на ринок нерухомості - експерт

Поточний рівень девальвації гривні і введення Національним банком нових правил купівлі валюти не зробить істотного впливу на ринок нерухомості України, вважають у консалтинговій компанії Jones Lang LaSalle.

«Поточний рівень девальвації гривні в короткостроковій перспективі не матиме відчутного впливу на ринок нерухомості України, оскільки ситуація, що склалася на валютному ринку прогнозована і очікувана, а договори оренди передбачають корекцію платежів за курсом НБУ», - повідомили в компанії з посиланням на експертів департаментів фінансових ринків та оцінки Jones Lang LaSalle.

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На думку аналітиків, валютні обмеження Нацбанку також не вплинуть на ринок нерухомості, так як операційні розрахунки в Україні проводяться лише у гривні.

«Запровадження Національним банком України нових правил купівлі валюти, як тимчасові/короткострокові заходи стабілізації ринку, також не вплинуть на ринок нерухомості, оскільки операційні розрахунки в Україні проводяться лише у гривні. Цей нормативний акт здебільшого стосується нетипових операцій компаній», - зазначили в Jones Lang LaSalle.

Як повідомляв УНІАН, курс гривні щодо долара за січень 2014 року просів на 5,5%, тоді як за весь 2013 рік гривня подешевшала лише на 2%.

5 лютого до відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні 9,0/9,4 грн/дол., таким чином, вартість долара підвищилася на 14% і досягла максимального значення з грудня 2008 року.

З 7 лютого Національний банк України перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і тепер офіційний курс гривні щодо долара США встановлюється на підставі середньорічного курсу на міжбанківському ринку.

Також Нацбанк з 7 лютого ввів тимчасові обмеження щодо операцій з рахунками клієнтів за їх дорученням і на купівлю валюти.

У понеділок, 17 лютого, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні по відношенню до долара США знизилися до 8,8200/8,9000 грн/дол. з 8,8000/8,8200 грн/дол. на закритті торгів 14 лютого.

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