Девальвація гривні може підвищити інтерес до нерухомості - експерт

Таку думку агентству УНІАН висловив керуючий директор компанії Dragon Capital Partners (DCP, є інвестиційним менеджером девелоперської компанії DUPD) Володимир Тимочко.

«Коли національна валюта девальвує і при цьому вводяться ті чи інші обмеження на купівлю валюти фізособами, увагу останніх переключається на нерухомість як один із способів не втратити свої заощадження в гривні», - сказав Тимочко.

За його словами, ринок інвестиційних інструментів в Україні не розвинений, тому приватний інвестор зазвичай вибирає з двох доступних варіантів - банківський депозит або придбання нерухомості.

«А оскільки в умовах економічної нестабільності, високих курсових коливань банки і валюта викликають менше довіри, купівля нерухомості для багатьох стає безальтернативною», - зазначив керуючий директор DCP.

«Якщо ж мета не тільки збереження багатства, але і заробіток «незважаючи на кризу», тоді, безумовно, має сенс вкладати в нове будівництво, вибираючи при цьому знакові проекти з високим рівнем якості та гарним місцем розташування. Вартість такої нерухомості по мірі реалізації проекту зростатиме», - додав Тимочко.

При цьому він нагадав, що в період економічної нестабільності посилюються і ризики забудовників, тому при виборі об'єкта інвестування потрібно звертати увагу на фінансово стійкі компанії, що володіють достатнім рівнем власних коштів.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерт консалтингової компанії SV Development Сергій Костецький прогнозував, що якщо курс гривні зросте до 8,7 грн/дол. і вище, то вартість нерухомості в гривні збільшиться пропорційно зростанню курсу протягом декількох місяців. За його словами, те ж стосується і оренди квартир - після стабілізації курсу орендодавці підвищать ціни в гривні згідно з курсовими коливаннями.

Курс гривні до долара за січень 2014 року просів на 5,5%, тоді як за весь 2013 рік гривня подешевшала лише на 2%.

5 лютого до відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні 9,0/9,4 грн/дол., таким чином, вартість долара підвищилася на 14% і досягла максимального значення з грудня 2008 року.

У понеділок, 17 лютого, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,8200/8,9000 грн/дол. з 8,8000/8,8200 грн/дол. на закритті торгів 14 лютого.

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