Будівельні підприємства у січні зменшили обсяги робіт на 16%

Будівельні підприємства України в січні 2014 року скоротили обсяги робіт порівняно з січнем минулого року на 16,4% - до 2,673 млрд грн, повідомила Державна служба статистики України.

За даними Держстату, будівельні підприємства зменшили обсяг робіт із будівництва будівель на 8,2% - до 1,282 млрд грн.

При цьому обсяг робіт із будівництва житлових будівель збільшився на 0,3% - до 0,521 млрд грн, а з будівництва нежитлових будівель - скоротився на 13,1% - до 0,76 млрд грн. Обсяг робіт із будівництва інженерних споруд знизився на 23,2% - до 1,392 млрд грн.

Держстат відзначає, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення в січні становили 82,4% від загального обсягу, роботи з капітального ремонту – 8,7%, а з поточного ремонту – 8,9%.

За даними Держстату, будівельні підприємства Києва зменшили обсяги робіт на 14,7% - до 0,534 млрд грн, виконавши 20% від загального обсягу робіт у країні.

Як повідомляв УНІАН, будівельні підприємства України в 2013 році скоротили обсяги робіт порівняно з 2012 роком на 14,5% - до 58,88 млрд грн.

У 2012 році порівняно з 2011 роком обсяги робіт будпідприємств в Україні знизилися на 14% - до 62,28 млрд грн.