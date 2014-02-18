Економічний спад підвищить інтерес інвесторів до української нерухомості

Економічний спад в Україні та девальвація гривні може підвищити інтерес до української нерухомості з боку зарубіжних інвесторів, яких приваблюють активи з високим ступенем ризику. Таку думку агентству УНІАН висловила керівник підрозділу аналітики і консалтингу компанії DTZ в Україні Марта Костюк.

«Економічний спад і девальвація національної валюти в Україні, наприклад, протягом 1998 року і в 2008-2009 років показали, що незважаючи на всі складнощі, в такі періоди відкриваються нові можливості для деяких гравців ринку нерухомості, оскільки Україна залишається великим ринком з високим потенціалом в сегменті нерухомості. Наприклад, зараз оптимальний період для того, щоб орендарі переглянули і оптимізували свої орендні умови в об'єктах нерухомості, в той час як іноземні інвестори і девелопери можуть придбати земельні ділянки і об'єкти на українському ринку за дуже привабливою ціною», - сказала Костюк.

Водночас, експерт зазначила, що орендні ставки в якісних об'єктах комерційної нерухомості, як правило, прив'язані до «твердої валюти», тому девальвація гривні в цілому не буде мати сильних негативних наслідків для власників будівель у зв'язку з наявними договорами оренди, хоча і дещо ускладнить життя орендарям.

Костюк звернула увагу на те, що валютні обмеження Нацбанку можуть призвести до зниження попиту на офісну, складську і торгову нерухомість в Україні з боку міжнародних компаній і компаній, що працюють з імпортом.

Проте основною проблемою для становлення привабливого для інвесторів, девелоперів і орендарів ринку нерухомості, на думку аналітика, сьогодні є загальний інвестиційний клімат в Україні та ризики.

«А девальвація на рівні 10% може бути ефективним інструментом стимулювання експорту і промислового виробництва в країні в умовах ефективної економічної політики держави», - резюмувала Костюк.

Як повідомляв УНІАН, курс гривні до долара за січень 2014 року просів на 5,5%, тоді як за весь 2013 рік гривня подешевшала лише на 2%.

5 лютого до відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні 9,0/9,4 грн/дол., таким чином, вартість долара підвищилася на 14% і досягла максимального значення з грудня 2008 року.

З 7 лютого Національний банк України перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і тепер офіційний курс гривні до долара США встановлюється на підставі середньорічного курсу на міжбанківському ринку.

Також Нацбанк з 7 лютого ввів тимчасові обмеження щодо операцій з рахунками клієнтів за їх дорученням і на купівлю валюти.

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Довідка УНІАН. DTZ - консалтингова компанія в сфері нерухомості, що входить в холдинг UGL. У 208 представництвах компанії DTZ, розташованих в 52 країнах світу, працюють 47 тис. співробітників.

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