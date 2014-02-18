У Великобританії середня вартість будинку вперше перевищила 250 тис. фунтів
19:26, 18 лютого 2014Нерухомість
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Ціни на житло зараз на 1,6% вищі, ніж у докризовий пік у січні 2008 року.
Інфляція цін на житло у Великобританії становить 5,5% / REUTERS
У Великобританії середня ціна на будинок уперше перевищила 250 тис. фунтів стерлінгів.
Ціна досягла зазначеного рівня наприкінці 2013 року, повідомляють Вести Экономика з посиланням на Управління національної статистики (ONS).
Таким чином, тисячі покупців сплатять державне мито у 3% від суми мінімум 250 тис. фунтів.
Читайте такожЦіни на житло у Великобританії продовжують зростатиУ цілому ONS зазначає, що ціни на житло на даний момент на 1,6% вищі, ніж у докризовий пік у січні 2008 року.
Дані ONS, складені на основі іпотечних кредитів, показують, що інфляція цін на житло становить 5,5%.
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