Бундесбанк: ціни на житло в Німеччині завищені на 25%
09:24, 19 лютого 2014Нерухомість
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У середньому по Німеччині нерухомість переоцінена на 10-20%
Ціни на житлову нерухомість зросли швидше, ніж можна було очікувати / en.wikipedia.org
Німецький Центробанк попередив, що в Німеччині існує реальна загроза виникнення міхура в цінах на ринку нерухомості, передає Вести.Экономика.
Експерти Бундесбанку в рамках лютневого доповіді ЦБ відзначили, що в середньому по Німеччині нерухомість переоцінена на 10-20%. При цьому в великих містах у середньому ціни завищені на 25%.
В Бундесбанку зазначили: “Ціни на житлову нерухомість зросли швидше, ніж можна було очікувати на підставі економічних і демографічних факторів”.
Побоювання з боку німецького Центробанку прозвучали на тлі статистики щодо ринку нерухомості. За даними за 2013 р., ціни на житло у ФРН минулого року зросли максимальними темпами за останні 10 років.
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