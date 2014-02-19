Бундесбанк: ціни на житло в Німеччині завищені на 25%

Німецький Центробанк попередив, що в Німеччині існує реальна загроза виникнення міхура в цінах на ринку нерухомості, передає Вести.Экономика.

Експерти Бундесбанку в рамках лютневого доповіді ЦБ відзначили, що в середньому по Німеччині нерухомість переоцінена на 10-20%. При цьому в великих містах у середньому ціни завищені на 25%.

В Бундесбанку зазначили: “Ціни на житлову нерухомість зросли швидше, ніж можна було очікувати на підставі економічних і демографічних факторів”.

Побоювання з боку німецького Центробанку прозвучали на тлі статистики щодо ринку нерухомості. За даними за 2013 р., ціни на житло у ФРН минулого року зросли максимальними темпами за останні 10 років.

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