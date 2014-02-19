Дані з ринку нерухомості США не виправдали очікувань

Кількість нових будинків у США в січні знизилася на 16% порівняно з переглянутим показником грудня минулого року і становила 880 тисяч, говориться у прес-релізі міністерства торгівлі країни.

Дані виявилися гіршими за прогноз - аналітики, опитані агентством Рейтер, вважали, що кількість нових будинків в США у січні становитиме 950 тисяч, повідомляє Прайм.

Грудневий показник був переглянутий у бік підвищення - до 1,048 мільйона з 999 тисяч новобудов.

Кількість дозволів на будівництво у січні зменшилася на 5,4% у порівнянні з показником попереднього місяця - до 937 тисяч. Аналітики вважали, що кількість виданих дозволів становитиме 980 тисяч.

Читайте такожУ Великобританії середня вартість будинку вперше перевищила 250 тис. фунтівІндикатор кількості новобудов відображає кількість нових будинків, будівництво яких уже почалося. Необхідність кредитів для будівництва житла обумовлює крайню чутливість даного показника до рівня процентних ставок у країні.

Збільшення обсягів будівництва свідчить про сприятливі тенденції в сфері доходів населення, а також позитивно впливає на динаміку в суміжних галузях.