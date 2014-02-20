Державна іпотечна установа за рік знизила прибуток майже в 2,4 разу

Державна іпотечна установа (ДІУ) в 2013 році знизила чистий прибуток майже в 2,4 разу у порівнянні з 2012 роком - до 12,65 млн грн.

Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, складеним за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), чистий прибуток ДІУ в 2013 році знизився на 15,1% - до 208,38 млн грн.

Валовий прибуток установи також знизився на 15,1% - до 208,38 млн грн, а операційний зменшився на 27,8% - до 172,3 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, у І півріччі 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ДІУ збільшило чистий прибуток більш ніж у три рази - до 7,3 млн грн.

У 2012 році установа скоротила чистий прибуток на 21,2% - до 30,55 млн грн.

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Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.