У США знижуються продажі будинків

Минулого місяця продажі будинків на вторинному ринку житла в США знизилися в місячному вираженні на 5,1% до 4,62 млн - мінімальний показник з липня 2012 р., свідчать дані Національної асоціації ріелторів, передає Вести.Экономика.

Місяцем раніше продажі збільшилися на 0,8% до 4,87 млн будинків. Економісти, опитані агентством Bloomberg, прогнозували зменшення показника на 4,1%.

Зростання цін на житло і ставок за іпотекою знизили темпи відновлення вторинного ринку.

Подальше зміцнення на ринку праці та зростання доходів населення можуть підвищити попит.

“Ситуація на ринку житла як і раніше поліпшується, - підкреслює головний економіст США Maria Fiorini Ramirez Inc. Джошуа Шапіро. - Ймовірно, темпи зростання минулого року були занадто високими, і тепер вони скоректувалися, а погода погіршила результати”.

В січні середня ціна будинку в США підскочила в річному вираженні на 10,7% до $188,900. Середнє значення для усього минулого року склало $197,100.

Число будинків, виставлених на продаж, зросла в місячному вираженні на 2,1% до 1,9 млн.

Продажі будинків в розрахунку на одну сім'ю на вторинному ринку знизилися на 5,1% до 4,05 млн у порівнянні з тим же періодом роком раніше.