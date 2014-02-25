Кияни за рік задекларували 30 млн грн доходів від оренди нерухомості

Жителі столиці, які офіційно здають власну нерухомість в оренду, у рамках декларативної кампанії подали 316 декларацій про доходи, одержані у 2013 році, на загальну суму 30,3 млн грн, повідомив УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Києві.

«Станом на 21 лютого кияни подали 316 декларацій, сума задекларованого доходу становила 30,3 млн грн. Обсяг податків з доходів фізосіб, необхідний до сплати до бюджету, становив 4,8 млн грн», - зазначається у повідомленні.

У ГУ Міндоходів Києва підкреслили, що доходи від здачі нерухомості в оренду є обов'язковими до декларування. Причому податок на доходи нараховується кожним платником самостійно за ставкою 15% (якщо загальна сума доходів, отриманих у звітному місяці, не перевищує 10-разовий розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового року) або 17% (якщо сума доходів перевищує 10-разовий розмір мінімальної зарплати).

Декларація подається до 1 травня, а податок виплачується до 1 серпня.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування громадянами доходів, отриманих у 2013 році.

Жителі Києва в рамках декларативної кампанії, проведеної в Україні з 1 січня по 1 травня 2013 року, подали 30 тис. декларацій про майновий стан і доходи і сплатили до бюджету 317,4 млн грн податків з доходів, одержаних у 2012 році. Кількість мільйонерів становила 1457 осіб. Вони одержали близько 6 млрд грн доходів, а сума сплачених ними податків становила 227 млн грн. Найбільшу суму податку – 8,5 млн грн – сплатила мешканка Святошинського району столиці, яка веде незалежну професійну діяльність.