Кабмін звільнив голову Укрдержреєстру Дмитра Ворону

Кабінет міністрів України звільнив голову Державної реєстраційної служби України Дмитра Ворону, повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман.

«Сьогодні Дмитро Миколайович Ворона звільнений з посади. Рішення прийняте», - сказав Гройсман, додавши, що існуюча в Україні система реєстрації прав на нерухоме майно та Державна архітектурно-будівельна інспекція були створені «виключно для хабарництва і корупції».

Читайте такожДержавна іпотечна установа за рік знизила прибуток майже в 2,4 разу

Довідка УНІАН. Дмитро Ворона очолював Укрдержреєстр з лютого 2013 року. У 2013 році Укрдержреєстр здійснив 4,8 млн реєстраційних дій у сфері реєстрації прав на нерухомість, що вдвічі більше показника 2012 року.

Близько 40% всіх операцій здійснили нотаріуси, яким з 1 липня 2013 року надано право вести реєстрацію нерухомого майна. Із липня 2013 року реєстратори юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійснили близько 3 млн реєстраційних дій.