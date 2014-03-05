Після усунення корупції в будівництві житло може подешевшати на 15-20%

«За останній рік чітко вишикувалася чітка система поборів, можна сказати, тарифів. Навіть якщо все з документами (забудовників - УНІАН) ідеально, я вже не кажу, якщо є якісь складнощі, все одно є тариф... у Мін'юсті - тариф, хочеш отримати дозвіл на будівництво - тариф», - сказав Парцхаладзе.

«Обтяження на вартість квадратного метра сукупно ось таких витрат становить від 15 до 20%», - додав він.

При цьому Парцхаладзе зазначив, що усунення корупційних схем і таких обтяжень для забудовників аналогічним чином могло б знизити вартість житла.

Як повідомляв УНІАН, конфедерація будівельників України розпочала збір інформації про факти корумпованості чиновників та використання корупційних схем у будівельній галузі.

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Раніше Конфедерація будівельників України вимагала від усіх задіяних у корупційних схемах чиновників добровільно залишити займані посади до 10 березня, в іншому випадку пообіцявши викрити корупціонерів і передати інформацію про них у правоохоронні органи.

Довідка УНІАН. Конфедерація будівельників України об'єднує 304 холдингові компанії, які включають понад 700 українських будівельних компаній і виробників будматеріалів. Засновниками конфедерації є Будівельна палата України, асоціація «Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів та виробів» та Українська будівельна асоціація (УБА).