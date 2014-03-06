Новим головою Укрдержреєстру став Ігор Алексєєв

Кабінет міністрів України призначив Ігоря Алексєєва головою Державної реєстраційної служби України (Укрдержрєєстр). Про це йдеться у розпорядженні Кабміну №127-р від 5 березня 2014 року.

«Призначити Алексєєва Ігоря Сергійовича головою Державної реєстраційної служби України», - сказано в документі.

Також розпорядженням №126-р Кабмін звільнив з посади голови Укрдержрєєстру Дмитра Ворону.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня віце-прем'єр-міністр України – міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Владимир Гройсман повідомив журналістів, що Ворону звільнено з посади голови Укрдержрєєстру. При цьому віце-прем'єр зазначив, що Укрдержрєєстр є одним з найкорумпованіших у країні відомств.

Дмитро Ворона очолював Укрдержрєєстр з лютого 2013 року. В 2013 році Укрдержрєєстр здійснив 4,8 млн. реєстраційних дій у сфері реєстрації прав на нерухомість, що вдвічі більше за показник 2012 року. Близько 40% всіх операцій здійснили нотаріуси, яким з 1 липня 2013 року надано право вести реєстрацію нерухомого майна. З липня 2013 року реєстратори юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців здійснили близько 3 млн. реєстраційних дій.