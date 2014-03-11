Кабмін обіцяє не піднімати ціни на газ і світло, поки не буде системи компенсацій

Уряд України не підвищуватиме тарифи на газ і електроенергію для отримання кредиту Міжнародного валютного фонду без попереднього впровадження механізмів компенсацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Володимир Гройсман.

“Сьогодні опрацьовується тарифна політика, але моя позиція і, думаю, позиція уряду в цілому: питання не у підвищенні тарифів, а в можливості людей сплатити ці тарифи. Тобто має бути побудована якісна модель соціальних компенсаторів щодо захисту тих, хто у разі підвищення тарифів не зможе оплачувати житлово-комунальні послуги. Йдеться про електроенергію і газ”, - сказав Гройсман.

Водночас, за його словами, ціни на електроенергію і газ мають бути підвищені до економічно обґрунтованого рівня, і це стосується не тільки газу і електрики, а й інших житлово-комунальних послуг.

“Але не може бути односторонньої політики: ми маємо захистити тих, хто не може платити”, - підкреслив віце-прем'єр.

Разом з тим Гройсман визнає, що в умовах високого рівня тіньової економіки і, як наслідок, тіньових заробітних плат система субсидування може виявитися неефективною, і тому проблема компенсацій має вирішуватися разом з детінізацією заробітних плат. “Ми маємо ті цифри, які маємо, і з ними працюватимемо. Але те, що сьогодні потрібно і зменшувати, і змінювати податки на оплату праці, це факт. Тому має бути комплексний підхід щодо виведення з тіні заробітної плати”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня у Києві почала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Угода про роботу фахівців Фонду було досягнуто наприкінці лютого, коли уряд України звернувся до МВФ з пропозицією відновити діалог.

Україна розраховує одержати від МВФ близько 15 млрд дол. фінансової допомоги. Очільник уряду України Арсеній Яценюк заявляв, що Кабмін готовий виконати усі вимоги МВФ. На думку експертів, такими вимогами були і залишаються гнучкий валютний курс, підвищення внутрішніх тарифів на газ і скорочення дефіциту бюджету.



