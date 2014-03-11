У Кабміні обіцяють не скорочувати фінансування житлових програм

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Владимир Гройсман.

«Ми має рефінансувати ті програми, які було розпочато. Я ніколи не дозволю собі голою шашкою махати там, де житлові програми працюють і люди одержують від цього безпосередню вигоду, покращують умови свого життя», - сказав Гройсман.

Водночас він відзначив, що усі житлові держпрограми буде проаналізовано на предмет їх раціональності. «Безумовно, потрібно продовжувати роботу щодо механізмів, які дозволять людям одержувати довгий і достатньо дешевий ресурс для поліпшення своїх житлових умов. Ми обговорюємо цю тему, і, звичайно, все найраціональніше діятиме. Тому ті, хто був у цій програмі, вони зможуть цим скористатися (підтримкою у вигляді рефінансування кредитів - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, у січні Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон) повідомляло, що у бюджеті-2014 на програму будівництва доступного житла «30/70» (коли 30% вартості житла сплачує держава) у держбюджеті передбачено 100 млн грн, на здешевлення вартості іпотечних кредитів (коли кредитна ставка не перевищує 16%, з яких лише 3% платить громадянин, а інші 13% компенсує держава) – 340 млн грн, а на програму «Молодіжного кредитування» - 126 млн грн. Ще 48 млн грн передбачено на програму кредитування сільських забудовників «Власний будинок». Крім того, 300 млн грн з держбюджету буде виділено для забезпечення житлом інвалідів війни.

За даними Мінрегіону, в Україні у 2013 році 6 тис. 742 сім'ї одержали житло за програмами доступного житла. З них 4 тис. 980 сімей одержали житло за програмами, які фінансуються через Фонд молодіжного будівництва.

Водночас, одним з перших рішень нового уряду Арсенія Яценюка стало рішення про жорстку економію коштів і скорочення витратних статей бюджету. У рамках виконання цього рішення уряд вже переглянув необхідність фінансування кількох десятків державних програм загальним обсягом фінансування близько 48 млрд грн.