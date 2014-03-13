Попит на "первинці" знову переміститься на збудовані об'єкти - експерт

У зв'язку зі складною економічною ситуацією в країні попит на первинному ринку житла знову переміститься на об'єкти з високою стадією будівельної готовності або вже введені в експлуатацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі проектної групи «Архіматика», таку думку висловив директор компанії Олександр Попов.

«Варто очікувати, що покупці боятимуться інвестувати в об'єкти на початкових стадіях будівництва через ризик, що будівництво може «заморозитися». Також погіршиться становище «новачків» ринку, у яких ще немає репутації надійного забудовника», – сказав Попов.

За його словами, якщо за останній рік довіра покупців «первинки» істотно збільшилася навіть до нових компаній, і вони інвестували в об'єкти останніх, то в нинішній ситуації ця частина покупців перейде до великих забудовників.

Разом з тим, експерт вважає, що продаватися «на рівні фундаменту» будуть хіба що нові черги, що будуються, в найуспішніших і таких, що бездоганно зарекомендували себе проектах, які продовжують протягом кількох років без зупинки будувати чергу за чергою.

«При цьому варто очікувати, що навіть «кити ринку» будуть більш виважено підходити до реалізації нових проектів і концентрувати ресурси на об'єктах, що будуються», – зазначив Попов.

Довідка УНІАН. Проектна група «Архіматика» створена в 2005 році. Компанія надає комплекс послуг архітектурного і будівельного проектування. «Архіматика» проектувала такі об'єкти як: ЖК «Паркове місто», ЖК «Комфорт Таун», 101 TOWER, ТРЦ «RESPUBLIKA», «VICTORY TOWERS», ЖК «Столичний» та інші.

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