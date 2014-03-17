Житло в Британії подорожчало до рекордного рівня

У Великобританії ціни на житло в березні досягли рекордно високого рівня, оскільки число покупців продовжує перевищувати кількість виставлених на продаж будинків, а дефіцит пропозиції може спровокувати зростання цін у найближчі місяці, повідомляє Вести.Экономика.

Відновлення на іпотечному ринку, яке було спровоковане державними програмами, йде повним ходом, позначається на зростанні цін, що викликане нестачею будинків для задоволення зростаючих потреб.

У той час як підвищення цін на будинки підтримує побоювання щодо появи пузиря на ринку житла, політики продовжують наполягати на посиленні механізму видачі іпотечного кредиту, що допоможе уникнути утворення пузиря.

Згідно з даними агентства нерухомості Rightmove Monday середня запитувана ціна в оголошеннях, розміщених на сайті, зросла за місяць на 1,6% до 4 тис. фунтів стерлінгів ($6,649). У перерахунку на річні темпи ціни підскочили на 6,8%, або майже на 16 тис. фунтів.

У лютому Rightmove повідомило про 3,3%-ве місячне зростання цін і на підйомі на 6,9% середньої запитуваної ціни.