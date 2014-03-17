Спільноти оцінювачів просять скасувати новий порядок оцінки майна

Співтовариства оцінювачів виступають за скасування введеного з 1 листопада 2013 року нового порядку оцінки майна для цілей оподаткування, заявивши, що дані зміни призвели до монополізації ринку оцінки та істотного подорожчання послуг оцінювачів.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова ради «Українського товариства оцінювачів» Олексій Амфітеатров.

«Ми не хочемо корупції і корупційних схем, коли забираються цілі галузі. Першим кроком, який має зробити наш уряд (і багато оцінювачів вже звернулися до Міністерства юстиції) – це скасувати постанову №231 (якою було затверджено новий порядок оцінки – УНІАН) і всі укази Фонду держмайна, яке безпосередньо запровадило цю корупційну схему», - заявив Амфітеатров.

За його словами, оцінювачі також звернулися до Верховної Ради з проханням на законодавчому рівні скасувати поняття «оцінної» вартості і новий напрямок оцінки з метою оподаткування як вид діяльності, таким чином, скасувавши необхідність сертифікації оцінювачів Фондом держмайна. Необхідність скасування нового порядку оцінки Амфітеатров пояснив фактичною монополізацією ринку оцінки, в результаті чого без роботи залишилося більш як 10 тис. оцінювачів.

«Фонд державного майна спеціально створив атестаційно-ліцензійну комісію, і вони всілякими методами не допускають в цю схему діючих оцінювачів. Згідно із законами України, для того, щоб одержати сертифікат оцінювача необхідно здати лише 3 документи. Виявляється, на сьогодні оцінювачі мають здавати більш як півсотню документів», - відзначив на прес-конференції голова «Федерації роботодавців у сфері оцінки і землеустрою України» Людмила Туровська.

Водночас присутній на прес-конференції представник відкритого клубу незалежних оцінювачів «ВІКНО» Андрій Філін додав, що після введення нових правил оцінки, вартість оцінних послуг помітно зросла. За його словами, тоді як сама вартість оцінки квартири може становити приблизно 300 грн, ціна самої послуги збільшується шляхом стягування сертифікованими оцінювачами різних додаткових платежів, з урахуванням яких вартість оцінки досягає 1,5 тис. грн.

При цьому, за оцінками віце-президента «Ліги експертів України» Андрія Гусельникова, обсяг монополізованого ринку оцінки становить понад 400 млн грн.

«Фінансова місткість ринку за оцінки у 400 грн – це близько 200 млн. грн. Якщо оцінка збільшується, збільшується у рази, і ми це спостерігали (зараз мінімум 800 грн коштує оцінка), то нескладно підрахувати, наскільки збільшується фінансова місткість ринку – це, як мінімум, 400 млн, а може, й більше. Так от, заради цих грошей на ринку залишилася обмежена кількість суб'єктів оцінної діяльності (лише 500). Усі інші залишилися не при ділі», - відзначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада 2013 року набрав чинності новий порядок оцінки майна для цілей оподаткування, нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, затверджений постановою Кабінету міністрів України №231.

Згідно з новими правилами, зараз під час здійснення операцій з рухомим і нерухомим майном потрібно обов'язково одержувати оцінку його вартості. При цьому оцінювати вартість майна тепер можуть тільки фахівці зі спеціальним свідоцтвом.

При цьому до 1 лютого 2014 року діяв спеціальний перехідний період, під час якого залишалася у силі оцінка, проведена оцінювачами, які не отримали відповідну освіту.

Раніше прихильники нового порядку оцінки майна стверджували, що нові правила дозволяють припинити заниження оцінної вартості майна з метою зниження оподаткування, і, як наслідок – збільшити надходження до бюджету. Крім того, вони відкинули заяви про подорожчання оцінних послуг і монополізації ринку оцінки.

