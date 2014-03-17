Експерт розповів про плюси нового порядку оцінки майна

Набуття чинності новим порядком оцінки майна для цілей оподаткування (з 1 листопада) і створення Фондом державного майна (ФДМ) бази даних звітів про проведення оцінки, дозволяють припинити заниження оцінної вартості майна з метою зниження оподаткування.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова виконавчої ради Саморегульованої організації оцінювачів Всеукраїнської громадської організації (СОО ВГО) - «Асоціація фахівців оцінки України» Костянтин Черниш.

«Ми виступаємо за збереження цього порядку, тому що він зараз оцінювачів більше контролює. Перш ніж оцінювач видасть звіт клієнту, щоб нотаріус перевірив його легітимність, йому потрібно занести ці дані зі звіту до бази даних (яку веде Фонд держмайна) і він замислюється: занижувати йому оцінку або не занижувати», - сказав Черниш, уточнивши, що, за останніми даними ФДМ, за період дії нового порядку оцінки майна в єдиній базі звітів зареєстровано вже понад 65 тис. таких документів.

За його словами, до введення нових правил і єдиної бази даних звітів, оцінювачі часто занижували оцінну вартість майна з метою зниження оподаткування.

«Деяким оцінювачам дуже подобалося робити замовлені роботи, коли можна було оцінити квартиру на Червоноармійській за 700 дол./кв. м, яка коштувала 2400 дол./кв. м. Ці люди чинять опір посиленню контролю над процесами оцінки. Вони мають відношення до багатьох речей в оцінній сфері, які завдали дуже великого збитку нашій державі за останні 10-15 років. Це замовлені договірні оцінки для приватизації держоб’єктів, для приватизації об'єктів комунальної власності», - відзначив експерт.

При цьому він звернув увагу, що побоювання деяких експертів щодо монополізації ринку оцінки і виникнення дефіциту оцінювачів після впровадження нових правил не збулися.

«Суб'єктів оцінної діяльності, яких зареєстрував Фонд держмайна, зараз вже 562. Ще вони мають представництва у різних містах України. Склали іспити і зареєстровані у регістрі оцінювачів як оцінювачі - 2599 осіб. Говорити про те, що на ринку не вистачає оцінювачів, говорити про те, що оцінки не проводиться, говорити про те, що цього нічого немає і ринок монополізовано за таких показників – напевно - це просто лукавство», - сказав Черниш.

Водночас присутній на прес-конференції голова правління СОО ВГО «Асоціація фахівців банківської оцінки України» Сергій Фролов додав, що нові правила оцінки не призвели до подорожчання вартості послуг оцінювачів.

«Створені об'єктивні умови для зниження вартості послуги. Я можу сказати, що ця ціна не зросла порівняно з періодом серпень-вересень минулого року», - сказав він.

Фролов також виступив за збереження нових правил оцінки. На його думку, їх скасування призведе до корумпованості ринку оцінних послуг і зниження надходжень до бюджету.

«І якщо ми скасуємо постанову №231 (якою і вводився новий порядок оцінки – УНІАН), відповідно ми поховаємо реєстр бази даних звітів, відповідно прозорість і корумпованість ринку оцінки на всіх його рівнях стануть набагато вищими, ніж сьогодні», - резюмував експерт.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада 2013 року набрав чинності новий порядок оцінки майна для цілей оподаткування, нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, затверджений постановою Кабінету міністрів України №231.

Згідно з новими правилами, тепер у разі здійснення операцій з рухомим і нерухомим майном потрібно обов'язково одержувати оцінку його вартості. При цьому оцінювати вартість майна тепер можуть тільки фахівці із спеціальним свідоцтвом.

При цьому до 1 лютого 2014 року діяв спеціальний перехідний період, під час якого залишалася в силі оцінка, проведена оцінювачами, які не отримали відповідної освіти.

Раніше супротивники введення нових правил оцінки майна стверджували, що дані зміни призведуть до монополізації ринку оцінних послуг, а також подорожчання оцінки. Крім того, ряд експертів прогнозував виникнення колапсу на ринку, заявляючи про недостатню кількість сертифікованих згідно з новим порядком оцінювачів.