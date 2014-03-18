«Київміськбуд» тимчасово відмовиться від нових проектів

Холдингова компанія «Київміськбуд» у зв'язку з нестабільною політичною і економічною ситуацією в Україні має намір тимчасово відмовитися від початку реалізації нових проектів і оптимізувати свої витрати, зосередившись на виконанні існуючих зобов'язань компанії щодо здачі в експлуатацію житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова наглядової ради «Київміськбуду» Микола Порайко.

«Звичайно, ми розуміємо, що внутрішня політична ситуація і зовнішня політична ситуація в нашій країні і в столиці зокрема внесе істотні корективи до наших планів, незалежно від наших побажань. Нам доведеться звузити витратну частину холдингу, починаючи з рекламної кампанії, з однією лише метою – ті будівлі, які мають бути введені в експлуатацію, мають бути завершені», - сказав Порайко.

«Ті будівлі, будівництво яких ще не розпочате і де немає ще фінансування від інвесторів, очевидно, не будуть розпочаті до кращих часів», - додав він.

При цьому Паройко зазначив, що в планах «Київміськбуду» на поточний рік - здача в експлуатацію 27 будинків на близько 4 тис. квартир.

За його словами, багато інвесторів вже зараз звертаються до компанію, турбуючись про свої інвестиції в будівництво.

«На сьогодні у нас 6,5 тис. договорів на придбання житла, тобто це 6,5 тис. сімей, які дуже стурбовані тим, що відбувається на будівельному ринку. І я хочу від себе і від правління компанії заспокоїти людей і запевнити в тому, що все, що ми можемо зробити, буде спрямоване на те, щоб зберегти їх заощадження і щоб вони одержали у власність те житло, на яке вони претендують», - сказав голова НР «Київміськбуду».

При цьому він уточнив, що компанія не підвищувала вартість споруджуваного житла через девальвацію гривні, і не планує робити цього найближчим часом зважаючи на дуже низьку імпортну складову при будівництві.

«Ми практично не змінили цінової політики з тієї миті, як почала девальвувати валюта. У нас валютної складової, або імпортної складової, дуже мало. Тому для нас курс не є визначальним, а для спекулянтів, які торгують житлом, – є. Вартість ми змінювати не плануємо. Інша річ, якщо все подорожчає в 3-4 рази, то ми будемо вимушені переглядати наші договори, але це буде крайній форс-мажор», - запевнив Паройко.

Коментуючи можливі наслідки існуючої в країні нестабільності для будівельного ринку України, він зазначив, що існують об'єктивні ризики заморожування будівництва, безпосередньо пов'язані з невизначеністю майбутнього України.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році «Київміськбуд» збільшив показник введення в експлуатацію житла в Україні на 6,2% - до 254,8 тис. кв. м. Повідомлялося, що компанія торік збудувала і ввела в експлуатацію 14 житлових будинків у Києві і один житловий комплекс в Ялті.

За попередніми даними, чистий прибуток холдингу в 2013 році становив близько 114 млн грн, а виручка – понад 3 млрд грн.

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Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

Статутний капітал ХК «Київміськбуд» становить 16,5 млн грн.