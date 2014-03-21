Новий голова Укрдержреєстру оцінив масштаби корупції у відомстві

Масштаби корупції в органах Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) при реєстрації прав на нерухоме майно не витримують жодної критики, особливо у Києві і Київській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив новопризначений очільник Укрдержреєстру Ігор Алексєєв.

«Той рівень корупції, який зараз є в системі державної реєстрації прав на нерухоме майно, є просто критичним і не витримує жодної критики. Наше завдання, як Укрдержреєстру, разом з правоохоронними органами подолати цю проблему, тому що без цього всі позитивні напрацювання, які ми запроваджуватимемо в систему Укрдержреєстру, будуть неефективними», - сказав Алексєєв.

Він також повідомив, що в цьому напрямку вже зроблено перші кроки – звільнено начальників реєстраційних служб у Києві і Київській області, де, за даними Алексєєва, спостерігається найвищий рівень корупції під час реєстрації прав на нерухомість.

«Вже є перші кроки: звільнено начальника реєстраційної служби міста Києва, звільнено начальника реєстраційної служби в Київській області – це дві гарячі точки, де рівень корупції зашкалює. Тому що кількість об'єктів нерухомого майна у Києві і тих операцій, які здійснюються по земельних ділянках в Київській області, – вони дорівнюють приблизно решті всієї України», - відзначив очільник Укрдержреєстру.

На його думку, масштаби корупції у відомстві підтверджує і той факт, що Укрдержреєстр програє близько третини суперечок з громадянами у судах.

«Простій приклад - це кількість судів, які програє Укрдержреєстр у спорах з громадянами. Якщо я не помиляюся, кожна третя справа є негативною. Це через те, що реєстратори на місцях неправомірно відмовляють в реєстрації», - сказав Алексєєв, відзначивши, що є не одиничні випадки, коли реєстратори вимагали плату за проведення абсолютно законних дій.

Крім того, очільник Укрдержреєстру звернув увагу на те, що на ринку з'явилися «псевдофірми, які пропонують пройти поза чергою або закрити якісь питання щодо дій реєстраторів».

Водночас Алексєєв розповів, що крім необхідності подолати корупцію, відомству необхідно збільшити штат співробітників, а також потрібні нові приміщення.

«Ми наполягаємо на розширенні персоналу, розширенні реєстраторів, тому що з тією кількістю фахівців, які є, ми розуміємо, що не витримуємо той обсяг документів, які необхідно обробити. Ми потребуємо виділення додаткових приміщень. Співробітничатимемо і з київською міською владою для того, щоб знайти додаткові приміщення у центрі міста», - сказав Алексєєв.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України розпорядженням №127-р від 5 березня 2014 року призначив очільником Укрдержреєстру Ігоря Алексєєва. Попередній голова Укрдержреєстру Дмитро Ворона очолював відомство з лютого 2013 року.

Довідка УНІАН. Згідно з Указом Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 року, в Україні створено Державну реєстраційну службу, на яку покладені повноваження з реєстрації юридичних і фізичних осіб-підприємців, реєстрації релігійних організацій, а також функції у сфері реалізації державної політики з питань реєстрації. З 1 січня 2013 року на Укрдержреєстр були покладені функції з реєстрації прав на нерухомість.

У 2013 році Укрдержреєстр здійснив 4,8 млн реєстраційних дій у сфері реєстрації прав на нерухомість, що удвічі більше за показник 2012 року. Близько 40% усіх операцій здійснили нотаріуси, яким з 1 липня 2013 року надано право вести реєстрацію нерухомого майна. З липня 2013 року реєстратори юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців здійснили близько 3 млн реєстраційних дій.

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