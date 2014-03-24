Мартинюк призначений головою Держархбудінспекції

Кабінет міністрів України призначив Максима Мартинюка головою Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Відповідне розпорядження № 208 від 19 березня опубліковано на веб-порталі уряду.

До нового призначення Мартинюк був першим заступником голови Інспекції.

Іншим своїм розпорядженням Кабмін звільнив колишнього голову Інспекції - Олександра Рибака.

Довідка УНІАН. Державна архітектурно-будівельна інспекція була створена за Указом президента України у 2011 році. Здійснює державний контроль за дотриманням будівельних норм і стандартів будівництва та експлуатації житлових будинків, виконанням ліцензійних умов суб'єктами господарювання, що здійснюють роботи із створення об'єктів архітектури, контролює виконання приписів про усунення порушень норм у сферах містобудівної документації та будівельних норм, а також стандартів і правил у сфері житлово-комунального господарства.

Державний архітектурно-будівельний контроль (ДАБК) здійснюється за територіальним принципом у порядку проведення планових та позапланових перевірок.

Раніше віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман заявляв, що частину функцій Державної архітектурно-будівельної інспекції (Держархбудінспекція) може бути передана на місця, а сама інспекція - переформатована.