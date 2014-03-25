Парламент відмовився відкрити держреєстр нерухомості

Верховна Рада не підтримала проект Закону “Про внесення змін до статті 28 Закону України “Про Державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (реєстраційний номер 3378).



Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 175 народних депутатів із 283 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачалося надати доступ будь-якій фізичній чи юридичній особі до отримання інформації про речові права та обтяження на нерухоме майно.

Також ВР не підтримала законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення стабільної роботи стратегічних підприємств енергетичної галузі» (реєстраційний номер 2421а).

За дане рішення проголосували лише 203 народних депутатів із 285 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонувалося передбачити започаткування ринку двосторонніх договорів, балансуючого ринку та недопущення порушення справ щодо штучного банкрутства підприємств ПЕК. Також передбачалося розширити межі застосування раніше ухваленого закону, яким передбачалося погашення критичної маси ревізорської заборгованості. Пропонувалося на період дії процедури погашення заборгованості призупинити порушення справ про банкрутство стосовно підприємств ПЕК.