Військовослужбовцям можуть дозволити приватизувати житло в гуртожитках

Верховна Рада України в першому читанні ухвалила проект Закону про внесення змін до статті 1 Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (щодо поширення права на отримання житла для військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та Міністерства внутрішніх справ України) (№1016).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 275 народних депутатів із 330, зареєстрованих у сесійній залі.

Крім того, депутати підтримали пропозицію щодо підготовки законопроекту до другого читання за скороченою процедурою.

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Законопроектом позафракційного народного депутата Сергія Міщенка пропонується надати право приватизації житлових приміщень у гуртожитках військовослужбовцям, працівникам Збройних Сил України та Міністерства внутрішніх справ України.

Так, до статті першої закону вносяться зміни, згідно з якими сфера дії цього Закону поширюється на громадян, які не мають власного житла, на військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та Міністерства внутрішніх справ України, які проживають у гуртожитках більше п'яти років на законних підставах зареєстровані за місцем проживання у гуртожитках та фактично проживають у них.

В частині другій статті виключається положення про те, що цей закон не поширюється на військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та Міністерства внутрішніх справ України, які проживають у гуртожитках.

Сфера дії цього закону поширюється на гуртожитки, які є об'єктами права державної та комунальної власності, крім гуртожитків, що перебувають у господарському віданні чи в оперативному управлінні військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до закону, Міністерства внутрішніх справ України та державних навчальних закладів.